Ученые нашли возможный способ раннего прогнозирования разрушительных землетрясений

Иранские ученые из Тегеранского университета открыли потенциальный способ раннего прогнозирования надвигающих землетрясений с помощью спутниковых данных. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Applied Geodesy (JAG).

Подземные толчки могут выдавать свое приближение множеством аномалий, возникающих в атмосфере, ионосфере и земле незадолго до происшествия. Однако эти данные трудно отслеживать из-за их изменчивости.

В новом исследовании профессор Мехди Ахундзаде проанализировал информацию с китайского сейсмо-электромагнитного спутника CSES-01 и орбитальной группировки Swarm Европейского космического агентства.

Ученый просмотрел данные наблюдений, предшествовавших мощнейшему землетрясению, которое произошло в Турции и Сирии в феврале 2023 года. Оно унесло более 58 тыс. жизней, миллионы людей остались без крова.

Орбитальные аппараты обнаружили аномалии температуры поверхности земли в районе будущей катастрофы за 12-19 дней до первых толчков и необычные процессы в атмосфере за 5-10 дней до землетрясений. Они касались концентрации водяного пара, метана, озона и угарного газа.

Профессор Ахундзаде также изучил аномалии в ионосфере и нашел изменения в плотности и температуре электронов, возникшие за 1-5 дней до землетрясения.

Исследователь отметил, что его открытие может помочь создать надежную систему спутникового мониторинга будущих землетрясений. Однако найденные закономерности предстоит проверить на большем количестве случаев.

Ранее ученые изучили недра одного из самых опасных разломов между США и Канадой, где в ближайшее столетие может произойти землетрясение огромной силы.