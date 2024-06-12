Наркоторговцы угрожают важнейшим местам обитания птиц, выяснили ученые

Американские ученые из Корнелльского университета изучили влияние наркобизнеса на окружающую среду. Оказалось, что торговля кокаином наносит существенный ущерб десяткам видов перелетных птиц. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Sustanability (NatSustain).

Как выяснила команда, преступные группировки активно расчищают лесные территории в отдаленных лесных районах, чтобы построить взлетно-посадочные полосы, дороги и плантации для выращивания растений, из которых затем производят кокаин.

Анализ показал, что более половины мировой популяции 20% мигрирующих видов пернатых проживает в районах, ставших привлекательными для торговцев наркотиками. Например, 90% вымирающих золотощеких лесных певунов, 70% золотокрылых пеночковых певунов и тонкоклювых виреонов зимуют в этих уязвимых ландшафтах.

По словам исследователей, уход наркокартелей в глубину тропических лесов обусловлен продолжающейся борьбой с наркобизнесом, которая пока не приносит желаемого результата.

«Политика США в отношении наркотиков в Центральной Америке сосредоточена на стороне предложения, а давление правоохранительных органов играет значительную роль в изменении маршрутов наркоторговли и мест вырубки лесов.

Спустя 40 лет этот подход не сработал. На самом деле торговля кокаином только расширилась и стала всемирной сетью. Раньше кокаин просто проходил через Центральную Америку, но теперь она стала глобальным перевалочным хабом», — отметил соавтор научной работы Николас Маглиокка.

Ранее ученые нашли огромное содержание кокаина в водах крупнейшего порта Латинской Америки.