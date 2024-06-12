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Наркоторговцы угрожают важнейшим местам обитания птиц, выяснили ученые

NatSustain: торговля кокаином разрушает леса, лишая птиц природной среды

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Steve Maslowski/U. S. Fish and Wildlife Service

Американские ученые из Корнелльского университета изучили влияние наркобизнеса на окружающую среду. Оказалось, что торговля кокаином наносит существенный ущерб десяткам видов перелетных птиц. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Sustanability (NatSustain).

Как выяснила команда, преступные группировки активно расчищают лесные территории в отдаленных лесных районах, чтобы построить взлетно-посадочные полосы, дороги и плантации для выращивания растений, из которых затем производят кокаин.

Анализ показал, что более половины мировой популяции 20% мигрирующих видов пернатых проживает в районах, ставших привлекательными для торговцев наркотиками. Например, 90% вымирающих золотощеких лесных певунов, 70% золотокрылых пеночковых певунов и тонкоклювых виреонов зимуют в этих уязвимых ландшафтах.

По словам исследователей, уход наркокартелей в глубину тропических лесов обусловлен продолжающейся борьбой с наркобизнесом, которая пока не приносит желаемого результата.

«Политика США в отношении наркотиков в Центральной Америке сосредоточена на стороне предложения, а давление правоохранительных органов играет значительную роль в изменении маршрутов наркоторговли и мест вырубки лесов.

Спустя 40 лет этот подход не сработал. На самом деле торговля кокаином только расширилась и стала всемирной сетью. Раньше кокаин просто проходил через Центральную Америку, но теперь она стала глобальным перевалочным хабом», — отметил соавтор научной работы Николас Маглиокка.

Ранее ученые нашли огромное содержание кокаина в водах крупнейшего порта Латинской Америки.

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