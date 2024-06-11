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Петербургские ученые нашли в Сибири огромные залежи костей мамонтов

QSR: на берегах реки Берелех в Якутии обнаружены останки 156 шерстистых мамонтов

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Depositphotos

Российские ученые из Института истории материальной культуры РАН и Арктического и антарктический научно-исследовательского института в Санкт-Петербурге при участии коллег из других учреждений обнаружили множество костей мамонтов близ реки Берелех в Якутии. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary Science Reviews (QSR).

Специалисты нашли тысячи костей, принадлежащие как минимум 156 мамонтам. В том же месте оказались сажа из очагов и обработанные бивни мамонтов, один из которых представлял собой незаконченное метательное копье.

Радиоуглеродное датирование останков мамонта указало на присутствие животных здесь еще до прихода человека (примерно 12,5 тыс. лет назад). Оно также позволило выяснить, что люди оставались в этом районе 600 лет после того, как массовое накопление костей мамонта прекратилось около 11,8 тыс. лет назад.

Учитывая это, ученые предполагают четыре возможные причины, объясняющие такое значительное скопление костей: 1) массовая гибель мамонтов по естественным причинам, 2) результат крупной охоты людей, 3) концентрация останков в результате  геологических процессов или 4) деятельность человека, собиравшего туши на этом участке.

Последняя версия считается наиболее вероятной для производства полезных инструментов из слоновой кости. Анализ не выявил причин, которые могли стать причиной массового падежа мамонтов, отметили исследователи.

Ранее австрийские виноделы случайно выкопали скелеты трех мамонтов во время ремонта в погребе.

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