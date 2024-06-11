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На Землю обрушился сильнейший радиационный шторм за семь лет

SWPC: Солнце отправило к Земле крупнейший радиационный выброс с 2017 года

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Shutterstock

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США зафиксировали сильнейший с 2017 года радиационный шторм из-за очередной сильной вспышке на Солнце. Об этом сообщается на официальном сайте SWPC.

Как выяснили ученые, источником выброса стало гигантское солнечное пятно AR3697, которое ранее породило серию мощнейших извержений за последние десятилетия. По данным SWPC, в субботу, 8 июня AR3697 произвело вспышку класса M9,7.

Хотя M-вспышки в 10 раз слабее наиболее сильных X-вспышек, минувшее возмущение на Солнце породило радиационный шторм самого высокого класса S. Оно вызвало масштабные отключения радиосвязи в северном полярном регионе.

Солнечная радиация представляет собой быстро движущиеся протоны и ионы. Они взаимодействуют с магнитным полем Земли, двигаясь к полюсам и поглощают коротковолновые радиосигналы.

Согласно прогнозу SWPC, ожидается, что в ближайшие несколько дней солнечная активность будет на уровне от незначительного до умеренного, поскольку пятно AR3697 скроется из поля зрения.

Ранее стало известно, что вспышки на Солнце в мае 2024 достигли глубин океанов Земли.

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