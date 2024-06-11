Ученые разработали новый метод восстановления клеток сердца

Ученые из Детского научно-исследовательского института Стэнли Манна разработали новый метод регенерации сердца путем стимуляции потребления глюкозы клетками органа. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCl).

Новый способ регенерации основан на восстановлении кардиомиоцитов — мышечных клеток сердца. Они ответственны за сокращение сердечной мышцы. Повреждение этих клеток (и, следовательно, ухудшение сердечной функции) может быть врожденным. Такие патологические изменения называют пороками сердца. Также кардиомициты могут быть повреждены в результате сердечного приступа.

В ходе экспериментов с участием мышей ученые удалили связанный с митохондриями (энергетическими компонентами клеток) ген UQCRFS1 в сердцах взрослых грызунов, заставив их вернуться в состояние, подобное эмбриональному. Результаты показали, что у взрослых мышей с поврежденной сердечной тканью клетки начали регенерировать после подавления UQCRFS1.

Также выяснилось, что клетки миокарда начали потреблять больше глюкозы. Так функционируют кардиомиоциты плода, развивающегося в утробе матери. Ученые объяснили, что за счет более эффективного использования имеющейся в организме глюкозы клетки сердца могут эффективно самовосстанавливаться, не используя энергию из митохондрий.

По словам исследователей, возврат клеток миокарда к эмбриональному состоянию помогает им воспроизводить паттерны активности, необходимые для успешного деления. Сейчас ученые планируют выяснить, можно ли добиться аналогичного эффекта без генетических манипуляций. Эффективное использование глюкозы измененными кардиомиоцитами может стать основой для разработки новых методов регенерации миокарда после сердечных приступов и лечения пороков сердца.

Ранее выяснилось, что потеря обоняния может указывать на проблемы с сердцем.