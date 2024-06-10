Потеря обоняния может указывать на проблемы с сердцем, выяснили ученые

Ученые из Колледжа медицины человека при Мичиганском государственном университете установили, что потеря обоняния может коррелировать с повышением риска развития застойной сердечной недостаточности примерно на 30%. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JАНА).

С возрастом люди нередко теряют остроту обоняния. Некоторые исследования показывают, что примерно у каждого четвертого человека способность улавливать запахи снижается к 50 годам. После 80 лет более половины пожилых людей испытывают трудности с распознаванием запахов. Потеря обоняния может привести к снижению качества жизни (потере удовольствия от еды) и ухудшению способности обнаруживать испорченные продукты или утечку газа по запаху.

В ходе нового исследования с участием 2537 добровольцев ученые выяснили, что потеря обоняния также может быть признаком застойной сердечной недостаточности (ЗСН). Это патологическое состояние, при котором сердце не может перекачивать достаточное количество крови для удовлетворения потребностей организма или способно делать это только при аномально высоком давлении наполнения. ЗСН возникает вследствие слабости сократительной функции сердца.

Отмечается, что участникам исследования было от 70 до 79 лет. Сначала остроту обоняния испытуемых оценили с помощью специального теста на распознавание запахов. После этого ученые сопоставили полученные данные с информацией из медицинских карт участников. Было обнаружено, что при потере обоняния риск развития застойной сердечной недостаточности повышался примерно на 30%. Однако неспособность распознавать запахи не коррелировала с сердечными заболеваниями или инсультом.

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