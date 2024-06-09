Ученые выяснили, как удушение во время секса влияет на женщин

Согласно недавнему опросу, удушение во время секса практикуют до 58% молодых людей. Новое исследование показало, что это может иметь разрушительные последствия для мозга, сообщает Daily Mail.

Ученые оценили структуру мозга 41 женщины, примерно половина из которых практиковала удушение во время секса хотя бы раз в течение 30 дней до исследования. У этих участниц обнаружили структурные изменения в областях мозга, связанных с памятью и мышлением, обработкой информации от органов чувств, эмоциями, распознаванием лиц, речью и принятием решений.

Ограничение кровообращения мозга при удушении может привести к потере нервных клеток или ухудшению их работы, объяснили ученые. Это возможно даже при удушении в течение 10 секунд. Дефицит кислорода заставляет клетки переключаться на «аварийные» источники топлива. При этом образуется молочная кислота. С кровотоком она попадает в сердце, почки и печень, повреждая их.

В исследовании 2022 года сообщалось, что женщины, которые испытали потерю сознания из-за удушения во время секса, склонны к травмам головного мозга, судорогам, двигательным и речевым расстройствам, а также к депрессии и агрессии. Однако авторы отметили, что связь может быть обратной: возможно, женщины с депрессией и другими расстройствами более склонны к рискованному поведению, в том числе удушению во время секса.

Ранее ученые выяснили, почему некоторых женщин влечет к психопатам и манипуляторам.