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Вещества из сковород связали с повышенным риском болезней сердца

Toxicological Sciences: вечные химикаты связаны с высоким риском болезней сердца

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Shutterstock

ПФАС — «вечные химикаты», неразлагаемые в природе вещества. Они могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в постменопаузе. Это показало исследование, опубликованное в журнале Toxicological Sciences.

ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения) применяют для производства посуды с антипригарным покрытием, водонепроницаемой ткани и других предметов. Некоторые виды этих веществ могут сохраняться в окружающей среде в течение сотен или тысяч лет.

В новом исследовании ученые проанализировали образцы биоматериала 70 женщин в постменопаузе из Турции. Для поиска связей между уровнями различных ПФАС и болезней сердца они использовали машинного обучения.

Заболевания артерий сердца (самые распространенные болезни сердца) чаще встречались у женщин с более высоким уровнем ПФОСК (перфтороктансульфоновой кислоты). Высокий уровень другого вещества, ПФОК (перфтороктановая кислота), связали с риском поражения микрососудов сердца.

Ученые выяснили, что оба вещества могут провоцировать воспаление в сосудах — фактор риска атеросклероза, инфарктов и инсультов. Механизмы действия ПФОК и ПФОСК были различными. Это подчеркивает, что при изучении влияния ПФАС на здоровье нужно рассматривать вещества по отдельности, а не как группу.

Предыдущие исследования показали, что почти у всех американцев есть ПФАС в организме, в том числе и в крови. Авторы новой работы предположили, что менструальные кровотечения могут позволять женщинам избавляться от части ПФАС в организме. Из этого следует, что когда менструации прекращаются, женщина лишается данного способа «очищения». Поэтому они изучали данные женщин в постменопаузе. Ученые отметили, что целенаправленно убрать ПФАС из тела невозможно. Вместо этого они рекомендовали женщинам отдавать предпочтение свободным от ПФАС предметам.

Ранее компонент зубной пасты связали с повышенным риском инсульта и инфаркта.

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