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Ученые нашли микропластик во всех пробах мужской спермы

STE: в семени мужчин обнаружили полистирол и еще семь видов пластика

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Global Look Press

Группа китайских ученых под эгидой Государственного комитета по делам здравоохранения КНР обнаружила частицы микропластика во всех образцах мужской спермы, взятой на анализ. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

Команда изучила биоматериалы, полученные от 36 здоровых мужчин, которые не работали на предприятиях, связанных с производством пластмассы. Целью проекта было изучить связь между микропластиком в организме со снижением уровня рождаемости во всем мире.

Каждый из образцов мужского семени смешивали с химическим раствором, а затем фильтровали для анализа под микроскопом.

Ученые нашли микропластик во всех 36 пробах. Более детальное изучение показало, что в сперме содержалось до восьми типов пластика, среди которых преобладал полистирол. Полистирол обычно используют в упаковочном пенопласте.

Команда также обнаружила, что сперматозоиды менее подвижны в семени, содержащим фрагменты поливинилхлоридного (ПВХ) пластика — основного материала для изготовления бутылок и других изделий. Этот факт может помочь объяснить падение фертильности в глобальном масштабе, отметили исследователи.

Ранее ученые нашли микропластик в яичках мужчин и собак.

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