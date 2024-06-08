Рядом с терракотовой армией императора Китая нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами

В мавзолее императора Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг, полный сокровищ. Он мог принадлежать его легендарному сыну, сообщает Arkeonews.

Цинь Шихуанди — первый император Китая, построивший терракотовую армию: шесть тысяч статуй воинов в натуральную величину. Они расположены в крупнейшем в мире мавзолее площадью 56 квадратных километров. Здесь также обнаружили огромный дворец размером с четверть запрещенного города в Пекине.

В новом исследовании ученые описали 16-тонный саркофаг с сокровищами, который мог принадлежать сыну первого императора — принцу Гао. Его нашли на глубине 16 метров. Согласно записям древнего китайского историка Сыма Цяня, Гао попросил своего брата отправить себя к отцу в загробный мир.

В саркофаге предполагаемого Гао нашли оружие, броню, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор посуды и 6000 бронзовых монет.

Ученые не исключают, что на самом деле нашли саркофаг не принца Гао, а какого-то высокопоставленного дворянина или полководца.

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