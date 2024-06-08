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В центре французского города нашли захоронение мертворожденных детей

Arkeonews: древний детский некрополис найден в центре города Осера

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Corentin Dujancourt, Inrap

Археологи обнаружили некрополис мертворожденных детей и младенцев во время раскопок в историческом центре города Осера (Франция). Об этом сообщает Arkeonews.

Галльские народы основали укрепленный город на берегах реки Йонне в 30 до н.э. Римская империя объявила его столицей провинции спустя почти три века. Сейчас на этом месте находится город Осер, где ученые обнаружили некрополис с хорошо сохранившимися артефактами и скелетами младенцев и новорожденных.

Большинство детей находились в позе эмбриона, некоторых похоронили в позе на спине. Их хоронили в деревянных ящиках, керамике, текстиле. Также в могилах нашли предметы, которые, вероятно, должны были пригодиться детям в загробной жизни: жемчужины, деньги, чаши.

Ученые отметили высокую плотность захоронений. Кроме того, под одной могилой могли быть расположены несколько других. Это может быть связано с высокой смертностью младенцев, дефицитом свободного пространства или отношением к умершим в детстве как к неполноценным личностям. Данная особенность отличает некрополис от других галло-римских захоронений, где обычно стремились сохранить целостность гробницы.

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