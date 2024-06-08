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Названы продукты для борьбы с постоянным голодом

Нутрициолог Тиханычева: при частом голоде помогут белок и сложные углеводы

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Чувство голода сразу после приема пищи может быть вызвано дефицитом белка, недостатком сна, стрессом и некоторыми заболеваниями. Об этом Aif.ru рассказала специалист по питанию, нутрициолог Жанна Тиханычева.

При постоянном голоде следует добавить в рацион богатые белком продукты: яйца, птицу, рыбу, мясо и бобовые. Также нужно есть полезные жиры (авокадо, оливки, растительные масла холодного отжима, орехи, красная икра) и сложные углеводы (цельные злаки, овощи, зелень). Важно наладить режим сна, пересмотреть режим тренировок и отдыха. Может быть полезно оценить, сколько калорий потребляет человек. 

«Если же есть постоянная тяга к сладкому, то, во-первых, старайтесь наедаться основным приемом пищи, во-вторых, замените покупные сладости на 1-2 порцию фруктов или сезонных ягод, сухофрукты в небольшом количестве, ложечку меда, домашнее мороженое или сорбет в жаркую погоду», — рассказала врач.

Также важно исключить состояния, которые могут приводить к постоянному голоду: низкий уровень сахара в крови, избыток гормонов щитовидной железы и синдром раздраженного кишечника. Лучше всего начать поиск причины голода с визита к врачу, подчеркнула Тиханычева.

Ранее врач рассказала, как часто можно есть разные виды мяса.

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