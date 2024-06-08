Ученые решили проблему пересадки стволовых клеток в мозг

При пересадке в мозг выживают лишь 5% стволовых клеток: их повреждает сам процесс введения. Новая технология на основе гидрогеля поможет решить эту проблему, сообщает MedicalXpress.

Ученые протестировали гидрогели, которые превращаются в жидкость под давлением поршня в шприце. Обычно стволовые клетки вводили в мозг, используя обычный физраствор. При этом потеря стволовых клеток достигала 95%.

Новый подход позволил значительно повысить выживаемость клеток при трансплантации в мозг мышей и улучшила восстановление нервов у животных через 12 недель после имплантации.

Теперь ученые планируют провести испытания на более крупных животных с размером мозга, близким к человеческому. Также им будет необходимо убедиться в том, попадают ли стволовые клетки в целевые области мозга.

Мыши, на которых протестировали гидрогели, страдали от нарушения образования миелиновой оболочки. Она окружает нервные волокна и ее повреждение может привести к нарушению подвижности. Рассеянный склероз — наиболее распространенное расстройство образования миелина. Стволовые клетки — многообещающие кандидаты для лечения этого состояния.

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