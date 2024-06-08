Ученые выяснили, как людям с гипертонией защититься от деменции

Интенсивные физические тренировки могут способствовать сохранению умственных способностей у пациентов с гипертонией, склонных к деменции. Это показало исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia (Alzheimers Dement).

Исследование SPRINT началось в США осенью 2009 года. В нем приняли участие более 9300 пациентов с гипертонией в возрасте 50 лет и старше. Половина из них работала над снижением давления до 120 мм рт ст, а половина — до 140 мм рт ст.

В дополнительном анализе SPRINT MIND врачи выяснили, что снижение артериального давления до 120 мм рт ст значительно снижает риск развития легких когнитивных нарушений — предвестников ранней деменции.

Теперь ученые проанализировали влияние физической активности на риск когнитивных нарушений. Интенсивные тренировки один или более раз в неделю были связаны со снижением риска деменции и легких нарушений памяти. Защитное действие активности было наиболее выражено у людей младше 75 лет.

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