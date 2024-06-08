Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как людям с гипертонией защититься от деменции

Alzheimers Dement: интенсивные тренировки снижают риск деменции у гипертоников

close
100%
Shutterstock

Интенсивные физические тренировки могут способствовать сохранению умственных способностей у пациентов с гипертонией, склонных к деменции. Это показало исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia (Alzheimers Dement).

Исследование SPRINT началось в США осенью 2009 года. В нем приняли участие более 9300 пациентов с гипертонией в возрасте 50 лет и старше. Половина из них работала над снижением давления до 120 мм рт ст, а половина — до 140 мм рт ст.

В дополнительном анализе SPRINT MIND врачи выяснили, что снижение артериального давления до 120 мм рт ст значительно снижает риск развития легких когнитивных нарушений — предвестников ранней деменции.

Теперь ученые проанализировали влияние физической активности на риск когнитивных нарушений. Интенсивные тренировки один или более раз в неделю были связаны со снижением риска деменции и легких нарушений памяти. Защитное действие активности было наиболее выражено у людей младше 75 лет.

Ранее пожилым россиянам рассказали, как позаботиться о здоровье в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами