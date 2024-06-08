Найден способ побороть защитную оболочку раковой опухоли

Блокирование белка ROCK2 может в четыре раза повысить эффективность доставки лекарств при фиброзном раке поджелудочной железы. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Controlled Release (JCR).

Рак поджелудочной железы (РПЖ) — один из самых агрессивных типов злокачественных опухолей. Он часто устойчив к традиционным методам лечения. Отчасти это связано с плотной фиброзной тканью, окружающей опухоль. Она представляет барьер, препятствующий доставке препаратов против рака.

Традиционные модели для изучения фиброзной капсулы вокруг опухоли поджелудочной железы плохо имитируют сложность заболевания. В новом исследовании ученые создали более совершенную модель, использовав клетки пациента с РПЖ.

Новая модель позволила выявить молекулы, воздействие на которые может улучшить проникновение препаратов в опухоль. Ими оказались TGFβ, ROCK2 и YAP. В рамках эксперимента ученым удалось сократить степень фиброза на 60%, а также в четыре раза повысить проникновение крупных лечебных молекул в опухоль.

Результаты могут улучшить лечение других видов рака, например, опухолей желудка, молочных железы, легких. Также фиброз встречается при нераковых заболеваниях.

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