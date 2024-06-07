Ученые обнаружили турбулентные потоки вокруг МКС

Группа ученых из Ростокского университета в Германии и Университета Кюсю в Японии обнаружили, что турбулентность в верхних и нижних слоях атмосферы Земли подчиняется одним и тем же принципам. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Команда сосредоточилась на изучении термосферы — атмосферного слоя, который находится в 80–550 км над уровнем моря. Его часто называют воротами в космос. Это критически важный регион для космических операций, и именно здесь находится Международная космическая станция, а также большинство спутников. Здесь же образуются полярные сияния.

Специалисты проанализировали данные о ветрах в термосфере со спутников Challenge Minisatellite Payload (CHAMP) и Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer (GOCE).

Используя информацию, команда рассчитала структурную функцию ветра третьего порядка — статистическую величину, которая предоставляет информацию о базовой турбулентности.

К своему удивлению, ученые обнаружили, что термосфера демонстрирует тот же закон масштабирования, что и нижние слои атмосферы.

«Подобно прогнозированию атмосферной погоды, понимание распределения энергии в термосфере жизненно важно для улучшения нашего понимания космической динамики. Мы надеемся, что эти результаты могут быть использованы для улучшения прогнозирования космической погоды и обеспечения постоянной функциональности и безопасности спутниковых технологий, необходимых для повседневной жизни», — отметил соавтор исследования, профессор естественных наук Хусинь Лю.

Ранее ученые выяснили, что потепление усилит загрязнение воздуха озоном к 2050 году.