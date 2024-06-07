Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили турбулентные потоки вокруг МКС

GRL: турбулентные процессы в термосфере соответствуют приземной турбулентности

close
100%
Роскосмос

Группа ученых из Ростокского университета в Германии и Университета Кюсю в Японии обнаружили, что турбулентность в верхних и нижних слоях атмосферы Земли подчиняется одним и тем же принципам. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Команда сосредоточилась на изучении термосферы — атмосферного слоя, который находится в 80–550 км над уровнем моря. Его часто называют воротами в космос. Это критически важный регион для космических операций, и именно здесь находится Международная космическая станция, а также большинство спутников. Здесь же образуются полярные сияния.

Специалисты проанализировали данные о ветрах в термосфере со спутников Challenge Minisatellite Payload (CHAMP) и Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer (GOCE).

Используя информацию, команда рассчитала структурную функцию ветра третьего порядка — статистическую величину, которая предоставляет информацию о базовой турбулентности.
К своему удивлению, ученые обнаружили, что термосфера демонстрирует тот же закон масштабирования, что и нижние слои атмосферы.

«Подобно прогнозированию атмосферной погоды, понимание распределения энергии в термосфере жизненно важно для улучшения нашего понимания космической динамики. Мы надеемся, что эти результаты могут быть использованы для улучшения прогнозирования космической погоды и обеспечения постоянной функциональности и безопасности спутниковых технологий, необходимых для повседневной жизни», — отметил соавтор исследования, профессор естественных наук Хусинь Лю.

Ранее ученые выяснили, что потепление усилит загрязнение воздуха озоном к 2050 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами