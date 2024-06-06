Синдром автопивоварни привел к опьянению у непьющей женщины

У 50-летней женщины из Канады развился синдром автопивоварни: из-за дрожжевой инфекции в ее организме стал вырабатываться спирт, который приводил к возникновению симптомов алкогольного опьянения. Об этом сообщает PCR.News.

Синдром автопивоварни — редкое заболевание, которое известно с 1848 года. Оно возникает при чрезмерном размножении в кишечнике микробов, способных перерабатывать углеводы в спирт, чаще всего дрожжей. При этом состоянии употребление большого количества углеводов (хлеб, сладости, выпечка, фрукты) может привести к симптомам алкогольного опьянения.

Пациентка, о которой сообщили канадские врачи, семь раз за два года обращалась в отделение неотложной помощи по поводу алкогольной интоксикации. Она страдала от сильной сонливости, вплоть до внезапного засыпания во время сборов на работу или приготовления еды. При осмотре у нее наблюдались невнятная речь, запах алкоголя изо рта, проблемы с сохранением равновесия. Уровень алкоголя в крови составил 39 ммоль/л (норма <2 ммоль/л). Врачи не выявили у нее проблем с психикой или физическим здоровьем.

Во время седьмого визита в больницу уровень алкоголя в крови составил 62 ммоль/л. Врачи диагностировали синдром автопивоварни и назначили противогрибковую терапию (флуконазол). Через месяц терапии и соблюдения диеты симптомы полностью исчезли. Возврат к повышенному потреблению углеводов привел к рецидиву заболевания. После повторного лечения пациентке назначили пробиотик с бактериями Lactobacillus acidophilus. Через несколько месяцев пациентке разрешили вернуться к нормальной диете.

Состояние пациентки было вызвано частым приемом антибиотиков для борьбы с инфекции мочевыводящих путей. Также пациентка принимала препарат декслансопразол для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. В сочетании с генетической предрасположенностью пациентки это лекарства привели к развитию синдрома автопивоварни.

Ранее сообщалось о сходстве симптомов гриппа и рака крови.