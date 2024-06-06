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Врач рассказала, как без помощи врача избежать ожога при контакте с борщевиком

Дерматолог Филёва: при контакте с борщевиком нужно накрыть кожу тканью

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Ожоги при соприкосновении с борщевиком образуются под воздействием света, поэтому место контакта с этим растением нужно как можно скорее накрыть тканью для защиты от солнечного излучения. Об этом «Известиям» рассказала дерматолог Александра Филёва.

Борщевик Сосновского содержит фуранокумарины — вещества, которые повышают чувствительность кожи к свету. Чтобы они не активизировались под воздействием солнечного света, необходимо как можно скорее накрыть пострадавшую область тканью. Затем нужно зайти в помещение, промыть место контакта с борщевиком прохладной водой с мылом и нанести антисептик.

«Для ослабления аллергической реакции и воспаления можно принять антигистаминный препарат. Если действовать быстро и еще пару дней защищать кожу от солнца одеждой, есть шанс избежать ожогов», — рассказала врач.

Если несмотря на принятые меры, через несколько дней после контакта с борщевиком на коже появится покраснение, нужно срочно обратиться к врачу. А в случае, когда с растением взаимодействовала обширная область тела, за медицинской помощью нужно обратиться сразу.

«Обширные ожоги могут привести к летальному исходу. Особенно опасны такие ожоги для детей», — подчеркнула Филёва.

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