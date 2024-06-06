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Найдена причина ухудшения пластичности мозга с возрастом

Aging: дефицит особого фермента приводит к ухудшению пластичности мозга у пожилых

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Freepik

Ухудшение нейропластичности с возрастом может быть связано с дефицитом фермента серин-рацемазы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Aging.

Старение связано с ухудшением работоспособности NMDA-рецепторов. Они играют центральную роль в обучении, формировании памяти и нейропластичности — способности мозга менять структуру в ответ на новый опыт. Для активации NMDA-рецепторов требуется аминокислота D-серин. За ее образование отвечает фермент серин-рацемаза.

В новом исследовании ученые оценили содержание серин-рацемазы в мозге старых и молодых мышей. Оказалось, что выработка этого фермента в гиппокампе снижается с возрастом. Гиппокамп — область мозга, отвечающая за перевод краткосрочных воспоминаний в долгосрочные.

Авторы работы предполагают, что снижение выработки серин-рацемазы может ухудшать работу NMDA-рецепторов и нейропластичность мозга. Это открытие может лечь в основу новых методов борьбы с возрастным ухудшением памяти.

Ранее ученые выяснили, какие лекарства могут снижать риск разрыва аневризмы в мозге.

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