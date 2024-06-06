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Между бессонницей и раком яичников нашли связь

EBioMedicine: между бессонницей и летальностью рака яичников есть связь

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Shutterstock

Ученые из Центра женского здоровья им. Бригама (США) установили, что между бессонницей, риском развития эпителиального рака яичников и плохими клиническими исходами этого заболевания есть генетическая связь. Результаты исследования опубликованы в журнале EBioMedicine.

В исследовании приняли участие 66 500 женщин с бессонницей или эпителиальным раком яичников. Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья испытуемых и взяли у них биоматериал для проведения Менделевской рандомизации. Это статистический метод исследования используется для того, чтобы понять, как связанные с определенным признаком (внешним проявлением) гены влияют на другие признаки. Также Менделевская рандомизация помогает устанавливать связь между факторами риска и заболеваниями.

Результаты показали, что у женщин с бессонницей эпителиальный рак яичников развивался на 60% чаще, чем у здоровых участниц. Риск развития других злокачественных новообразований, включая светлоклеточный рак яичников и высокодифференцированный серозный рак яичников, у первых был снижен на 50% и 20% соответственно. Также выяснилось, что бессонница коррелировала с худшей выживаемостью при инвазивном эпителиальном раке яичников.

Ученые объяснили, что некоторые женщины могут быть значительно генетически предрасположены как к бессоннице, так и к раку яичников. Они предположили, что это может быть обусловлено нарушениями в регуляции гормона лептина (регулирует чувство голода и способствует делению клеток) и активности сигнального пути Akt (также отвечает за выживаемость и размножение клеток). Некорректная работа Akt и лептина способна спровоцировать пролиферациию раковых клеток.

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