Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жиры и сахар повышают риск развития депрессии, выяснили ученые

NutNeuro: жиры и сахар уменьшают объем серого вещества головного мозга

close
100%
Freepik.com

Ученые из Университета Рединга и Королевского колледжа Лондона в составе научного коллектива выяснили, что рацион с большой долей сахара и насыщенных жиров уменьшает объем серого вещества головного мозга и снижают выработку необходимых нейромедиаторов, тем самым провоцируя развитие депрессии. Результаты исследования опубликованы в Nutritional Neuroscience (NutNeuro).

В исследовании приняли участие 38 студентов. Участники прошли ряд психологических тестов для оценки симптомов депрессии, рассказали о своем рационе питания и дали согласие на проведение магнитно-резонансной томографии мозга. Ученые стремились выяснить, какие нездоровые привычки в питании разрушительно воздействуют на психику.

Результаты МРТ-сканирования показали, что избыточное потребление сахара и жиров уменьшает объем серого вещества в лобной доле головного мозга. Эта область вовлечена в развитие проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и тревога.

Кроме того, некачественное питание оказывает негативное влияние на клеточный механизм, который стимулирует выработку ГАМК и глутамата. Глутамат и γ-аминомасляная кислота (ГАМК) являются основными возбуждающими и тормозными нейротрансмиттерами соответственно в зрелой центральной нервной системе. Дисбаланс уровней этих нейромедиаторов связан с различными неврологическими и психическими расстройствами.

Диета с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара снижает количество интернейронов парвальбумина (вид нейронов, связанный исключительно с другими нейронами), которые доставляют ГАМК в нужные области мозга. Снижать активность ГАМК также может повышенный из-за несбалансированного питания уровень глюкозы и инсулина в крови.

Ранее россиянам рассказали, какой завтрак улучшит работу мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами