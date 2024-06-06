Жиры и сахар повышают риск развития депрессии, выяснили ученые

Ученые из Университета Рединга и Королевского колледжа Лондона в составе научного коллектива выяснили, что рацион с большой долей сахара и насыщенных жиров уменьшает объем серого вещества головного мозга и снижают выработку необходимых нейромедиаторов, тем самым провоцируя развитие депрессии. Результаты исследования опубликованы в Nutritional Neuroscience (NutNeuro).

В исследовании приняли участие 38 студентов. Участники прошли ряд психологических тестов для оценки симптомов депрессии, рассказали о своем рационе питания и дали согласие на проведение магнитно-резонансной томографии мозга. Ученые стремились выяснить, какие нездоровые привычки в питании разрушительно воздействуют на психику.

Результаты МРТ-сканирования показали, что избыточное потребление сахара и жиров уменьшает объем серого вещества в лобной доле головного мозга. Эта область вовлечена в развитие проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и тревога.

Кроме того, некачественное питание оказывает негативное влияние на клеточный механизм, который стимулирует выработку ГАМК и глутамата. Глутамат и γ-аминомасляная кислота (ГАМК) являются основными возбуждающими и тормозными нейротрансмиттерами соответственно в зрелой центральной нервной системе. Дисбаланс уровней этих нейромедиаторов связан с различными неврологическими и психическими расстройствами.

Диета с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара снижает количество интернейронов парвальбумина (вид нейронов, связанный исключительно с другими нейронами), которые доставляют ГАМК в нужные области мозга. Снижать активность ГАМК также может повышенный из-за несбалансированного питания уровень глюкозы и инсулина в крови.

Ранее россиянам рассказали, какой завтрак улучшит работу мозга.