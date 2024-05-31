Ученые открыли «бессмертные» звезды в центре Млечного Пути

Международная группа астрономов из Дании и США открыла потенциально новый тип звезд, расположенных в пределах одного светового года от центра нашей галактики Млечный Путь. Предположительно, эти светила способны существовать неограниченное количество времени за счет аннигиляции темной материи. Исследование опубликовано на портале научных статей arXiv.

Команда предположила, что питание темной материей будет удерживать звезду от гравитационного коллапса, постоянно обновляя ее молодость.

Выводы ученых основаны на наблюдении за регионом вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, расположенной в сердце Млечного Пути. Окружающие галактический центр звезды вращаются со скоростью несколько тысяч километров в секунду — в десятки раз быстрее Солнца, чья орбитальная скорость составляет лишь 240 км/с.

Эти близкие внутренние звезды, называемые звездами S-скопления, обладают свойствами, отличающимися от любых других светил Млечного Пути. Происхождение звезд S-скопления неизвестно, поскольку окружающая среда в пределах трех световых лет от Стрельца А* считается непригодной для звездообразования.

Астрономы считают, что рядом с центром галактики находится достаточно темной материи, чтобы поддерживать существование этих звезд. Если это так, то аннигиляция (взаимное уничтожение) темной и обычной материи будет производить дополнительное давление внутри звезды и доминировать над термоядерным синтезом.

Как показало компьютерное моделирование, звезды с высокой плотностью темной материи могут подпитываться ей практически бесконечно.

В будущем команда надеется лучше изучить регион Стрельца А* с помощью новых 30-метровых телескопов, поскольку сегодня наблюдать за ним очень трудно из-за его чрезвычайной яркости.

Ранее ученые разработали новую теорию, согласно которой черные дыры могут представлять собой экзотический тип звезд, состоящих из темной материи.