Ученые предупредили о радиационной опасности речных мидий

Американские ученые из Пенсильванского университета обнаружили заметные уровни радиоактивного радия в колониях речных мидий близ очистных сооружений. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment.

Поскольку двустворчатые моллюски питаются органическими веществами и фильтруют воду вокруг себя, их внутренние ткани и твердые раковины вбирают в себя все, что находится в окружающей их среде, включая радиоактивные частицы.

По мнению команды, мидии усвоили некоторое количество радия из-за добычи нефти и газа, которые проводили на западе Пенсильвании до 2019 года. Нефтяники использовали технологию гидроразрыва пласта, чтобы извлечь из недр больше полезных ископаемых. Использованную в ходе этих операций техническую воду с содержанием радия затем отправили на очистные сооружения.

Исследователи отметили, что такие объекты удаляют из воды основные загрязнители, включая радиоактивные элементы. Однако даже после обработки жидкость сохраняет некоторое количество вредных веществ.

Как показал анализ, один моллюск содержал до 63,42 микрозиверта (мкЗв) радиоационного воздействия. Таким образом, всего 15 мидий содержат годовую норму безопасного облучения в 1000 мкЗв.

Хотя речные мидии обычно не употребляются человеком в пищу, их поедают водоплавающие птицы, еноты, ондатры и выдры. Это означает, что радиационное заражение может двигаться вверх по пищевой цепочке.

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