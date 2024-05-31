Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили пользу от работы в офисе для сотрудников

WWI: около 60% офисных работников не увольняются благодаря дружбе с коллегами

close
100%
Shutterstock

Общение и дружба на рабочем месте помогают сотрудникам компаний сохранять психическое здоровье и мотивацию к труду. Об этом говорится в новом отчете аналитической компании Wiley Workplace Intelligence (WWI), доступном на сайте организации.

В рамках исследования специалисты опросили более 2000 работников коммерческих предприятий.

Как выяснили аналитики, 78% участников опроса чувствуют связь со своими коллегами, а 69% отметили, что им нравится налаживать отношения в рабочем коллективе. Около половины респондентов также заявили, что хотели бы лучше узнать своих коллег.

Результаты показали, что дружба на работе остается важным фактором удержания кадров. Больше половины (59%) опрошенных признались, что наличие друзей среди коллег было одним из факторов, повлиявшим на их решение остаться в компании.

В докладе также отмечается влияние личных связей на работе на психическое здоровье. Дружба может выступать в качестве способа поддержки в трудные времена, обеспечивать чувство принадлежности и снимать стресс благодаря общему опыту и пониманию.

Авторы отчета рекомендуют компаниям инвестировать в мероприятия по формированию команды, которые помогают укрепить доверие между коллегами, такие как командные волонтерские мероприятия или групповые обеды для сотрудников на местах, а также в облегчение обучения для тех, кто работает удаленно.

Ранее ученые выяснили, какие проблемы в карьере грозят работающим на удаленке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами