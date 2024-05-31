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Врач рассказал, какие болезни в России передаются с укусами комаров

Врач Поздняков: комары в России могут переносить туляремию и червей-паразитов

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Shutterstock/encierro

В России нет заболеваний, которые массово передаются с укусами комаров, однако единичные случаи инфекций регистрируются. Об этом «Известиям» рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

Комары в России редко переносят опасные заболевания. Однако заражение, например, туляремией возможно. Эта инфекция достаточно широко распространена на территории РФ и может быть опасна для жизни. Также комары передают лихорадку Западного Нила, вирус японского энцефалита, а также ряд редких вирусов, которые переносят птицы из мест своей миграции.

Заподозрить заражение можно по лихорадке через несколько дней после укуса, нагноению в месте укуса, увеличению лимфатических узлов, сыпи.

В южных регионах комары могут быть переносчиками круглых червей. Заражение ими (дирофиляриоз) приводит к образованию нитей или узелков под кожей. Иногда требуется хирургическое лечение. Чаще всего случаи этого заболевания регистрируются в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, реже — в Московской, Рязанской, Липецкой областях, на Урале и в Сибири.

Ранее врач рассказал, какие изменения крови могут указывать на вирусную инфекцию.

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