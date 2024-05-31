Бездетные мужчины оказались здоровее ставших отцами

Исследователи из Северо-Западного университета (США) в составе научного коллектива обнаружили, что у мужчин, ставших отцами, состояние сердца и сосудов менее благополучно по сравнению с таковым у бездетных. Результаты работы опубликованы в AJPM Focus.

В выборку исследования вошли 2814 мужчин в возрасте 45-84 лет, среди которых 82% были отцами. Из них 41% были белыми европейцами, 22% — латиноамериканцами, 13% — китайцами и 24% — темнокожими. Исследователи собрали информацию об особенностях здоровья участников и выяснили, в каком возрасте у них появились дети.

Здоровье сердца испытуемых оценивали по семи из восьми основных пунктов, утвержденных Американской кардиологической ассоциацией. К ним относится качество рациона, уровень физической активности, наличие вредных привычек, вес, показатели кровяного давления, а также уровни липидов и глюкозы в крови.

У отцов сердечно-сосудистая система оказалась менее здоровой, чем у мужчин без детей. Такой разрыв был наиболее ярко выражен у белых европейцев. Также выяснилось, что самыми низкими показатели здоровья сердечно-сосудистой системы были у мужчин, ставших отцами в возрасте до 25 лет.

Курение среди отцов было распространено сильнее, чем среди мужчин без детей. Эта вредная привычка была весомым фактором риска развития болезней сердца и сосудов.

По мнению исследователей, такие результаты могут быть обусловлены воздействием стресса, связанного с рождением детей и необходимостью ухода за ними. Кроме того, постоянная занятость может мешать мужчинам правильно питаться и уделять время физической активности.

Ранее была названа черта характера, присущая людям со здоровым сердцем.