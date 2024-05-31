Раскрыто влияние одеял и простынь с подогревом на сердце

Одеяла и простыни с подогревом могут быть опасны для семи групп людей: с сахарным диабетом, при артериальной гипертонии, при наличии пареза и параличей, с нарушениями чувствительности, онкозаболеваниями и с имплантированными устройствами, обеспечивающими работу сердца. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина.

«Электропростынь и электроодеяло изготовлены из натуральных тканей, но по всей поверхности изделий проходят тонкие электрические нагреватели, благодаря которым можно согреть кровать и удерживать в ней длительное время нужную температуру. Поскольку в изделиях присутствует электроэлементы, есть риск возникновения не только пожара или ударом тока, но и создание электромагнитного поля», – рассказала врач.

По ее словам, поскольку внутри белья элементы нагрева располагаются довольно близко к телу, негативное действие может быть довольно существенным.

«Нельзя пользоваться такими изделиями людям с сахарным диабетом и при артериальной гипертонии, при наличии пареза и параличей. Категорически противопоказано использовании предметов с электроподогревом при нарушениях чувствительности и при онкозаболеваниях, даже если достигнута стабилизация опухолевого процесса. Нельзя использовать такие изделия и людям с имплантированными устройствами, обеспечивающими работу сердца: электростимуляторами, кардиовертерами-дефибриляторами, устройствами, ресенхронизирующими работу сердца. Эти устройства очень чувствительны к воздействию электромагнитного поля, которое создается при их эксплуатации и могут выходить из работы», – отметила врач.

Наличие кардиостимулятора не является причиной для инвалидности, но определенные ограничения в жизни возникают. Так, работа кардиостимулятора может быть нарушена даже при использовании сотовых телефонов, электронных систем слежения и промышленного электрического оборудования.

«При использовании электропростыней и электроодеял магнитное поле не такое сильное, но белье расположено очень близко к телу и время воздействие продолжительное. И это может стать причиной для выхода из строя имплантированного оборудования. Причем неправильную работу кардиостимулятора можно почувствовать на себе не сразу, ее можно не замечать какое-то время. Все это создает дополнительную угрозу для жизни человека», – заключила врач.

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