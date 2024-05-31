Названы гормональные нарушения, приводящие к храпу

Дефицит гормонов щитовидной железы или избыток гормона роста могут привести к синдрому обструктивного апноэ во сне (СОАС) — блокированию дыхательных путей, которое часто сопровождается храпом. Об этом aif.ru рассказала врач-кардиолог Полина Концедайло.

Основные причины СОАС — это заболевания ЛОР-органов, которые вызывают затруднение носового дыхания (риниты, риносинуситы, искривление носовой перегородки, полипы носа, хронические болезни миндалин и аденоидов, новообразования). Также к храпу могут привести особенности строения скелета лица, нервно-мышечные болезни, дефицит гормонов щитовидной железы, акромегалия (увеличение частей тела, огрубение черт лица, что провоцирует повышенная продукция гормона роста). Ожирение или избыток массы тела, злоупотребление алкоголем, курение, прием некоторых препаратов и постменопауза также повышают риск СОАС.

Врач добавила, что тихий монотонный храп в положении на спине может быть неопасен. Громкий храп — признак СОАС, особенно если у человека есть изжога, дневная сонливость, головная боль, учащенное мочеиспускание по ночам и потливость.

Ранее врач оценила эффективность пирсинга для лечения головной боли.