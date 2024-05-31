Рак желудка предложили лечить, «сжигая» опухолевые клетки

Ученые из клиники Майо обнаружили, что рак желудка можно лечить с помощью гипертермической внутрибрюшинной химиотерапии (HIPEC), которая предполагает доставку подогретого раствора химиопрепарата непосредственно в брюшную полость. Об этом изданию MedicalXpress (MedXp) рассказал хирург и онколог Трэвис Гротц, который также занимается исследовательской деятельностью.

Специалист из клиники Майо объяснил, что гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия (HIPEC) — это современный метод терапии рака, основанный на внутрибрюшинном введении высокотемпературного раствора химиотерапевтических препаратов. По словам онколога, этот метод использовался для лечения многих видов рака в течение нескольких десятилетий, но совсем недавно был адаптирован к раку желудка.

Гротц уточнил, что введение в желудок подогретого раствора позволяет «сжигать» любые микроскопические раковые клетки. Предварительные исследования показали, что на поздней стадии развития рака этот способ лечения дает лучшие результаты, чем традиционная системная химиотерапия. Сейчас ученые намерены продолжить испытания для усовершенствования методики.

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