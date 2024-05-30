Земля потеряла контакт с единственным активным зондом на орбите Венеры

Японское космическое агентства JAXA заявило о потере контакта с космическим кораблем «Акацуки» — единственным активным земным зондом на орбите Венеры. Устройство прекратило отвечать на поступающие сигналы еще в апреле, сообщили в официальном аккаунте миссии JAXA в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Акацуки», что значит «рассвет» в переводе с японского, был запущен в 2010 году. Аппарат начал миссию не совсем удачно, не сумев выйти на орбиту Венеры из-за отказа главного двигателя. Однако команда проекта сумела реализовать повторную возможность в 2015 году и вывести зонд на нужную траекторию.

Как уточнили в JAXA, связь с космическим кораблем была потеряна после длительного периода низкой устойчивости. Для обеспечения контакта с Землей устройству необходимо сохранять стабильную ориентацию, от которой зависит положение антенны.

Хотя «Акацуки» выполнил основную миссию в 2018 году, зонд продолжал пересылать ценную информацию о Венере, что позволило ученым лучше понять климат и динамику атмосферы самой жаркой планеты в Солнечной системе.

Ранее исследователи доказали, что в экстремальных условиях Венеры может существовать жизнь.