Австрийские виноделы наткнулись на скелеты трех мамонтов в собственном погребе

В Австрии виноделы из города Гебельсбург в районе Кремс случайно устроили археологическую сенсацию, выкопав более 300 огромных костей мамонтов в собственном погребе. О находке сообщается на сайте Австрийской академии наук (OeAW).

Владельцы винодельни наткнулись на слои останков мамонтов в ходе ремонта подвальных помещений.

Эксперты Австрийского археологического института изучили кости и пришли к выводу, что они принадлежали трем шерстистым мамонтам, жившим от 40 тыс. до 30 тыс. лет назад. Ученые отметили, что последний раз открытие такого масштаба в стране произошло 150 лет назад.

Археологи считают, что найденные в Гебельсбурге мамонты были добыты охотниками каменного века. По мнению исследователей, первобытные люди могли одолеть огромных зверей, загнав их в западню. Однако методы, с помощью которых человек побеждал гигантских животных, до сих пор остаются загадкой.

«Мы знаем, что люди охотились на мамонтов, но до сих пор очень мало знаем о том, как они это делали», — отметила археолог Ханна Пароу-Сушон.

В настоящее время находка изучается специалистами и впоследствии будет передана в Венский музей естественной истории, где скелеты реконструируют.

Ранее ученые заявили о прорыве в проекте по возрождению шерстистого мамонта.