Развеян популярный миф о гимнастике для глаз

Гимнастика или так называемые тренировки для глаз, основанные на самомассаже или совершении специальных движений, не помогают улучшить зрение. Об этом изданию The Conversation рассказал Бенджамин Ботсфорд, доцент кафедры офтальмологии Медицинской школы UMass Chan в США.

Чаще всего под упражнениями для «восстановления» зрения понимается поочередная фокусировка на отдаленных и приближенных объектах, быстрое моргание, вращение глазами и самомассаж век. По словам Ботсфорда, результативность такого подхода к лечению близорукости, дальнозоркости и других патологий не имеет весомых научных оснований. Эти упражнения также не помогают при пресбиопии — возрастного снижения способности видеть вблизи.

Тем не менее, определенный вид гимнастики может снять с глаз напряжение (но не улучшить зрение). Речь идет о правиле 20-20-20. По словам врача, каждые 20 минут зрительной работы должны сопровождаться 20-секундным перерывом, в ходе которого необходимо рассматривать объект, находящийся на расстоянии 20 футов (6,1 метра) от глаз.

Офтальмолог добавил, что для сохранения зрения необходимо ограничить время, проводимое за просмотром в экраны гаджетов, чаще гулять на свежем воздухе, не забывать смывать макияж перед сном и увеличить долю фруктов и овощей в рационе.

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