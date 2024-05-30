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Ученые выяснили, почему женщинам важны нежные прикосновения в отношениях

JSR: тактильная нежность делает женщин более довольными своим телом

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 Freepik

Американские ученые из Университета штата Индиана изучили связь между нежными прикосновениями и чувством удовлетворенности романтическими отношениями среди женщин. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Sex Research (JSR).

Как показали результаты, деликатные касания партнера помогают женщинам чувствовать себя более привлекательными и в целом более счастливыми. Эти действия уменьшают чувство неудовлетворенности своим телом, от которого, по последним данным, страдает до 40% женщин.

В исследовании задействовали 1156 участниц в возрасте от 18 до 72 лет, состоящих в прочных романтических отношениях. Из них 75% были женаты, а 77% имели хотя бы одного ребенка.

Добровольцы ответили на вопросы о своем отношении к тактильным нежностям со стороны партнера, удовлетворенности своим телом и внешним видом, а также дали оценку качеству текущих отношений.

Эксперимент выявил прямую взаимосвязь между количеством нежных касаний и более высоким уровнем удовлетворения от собственного тела и отношений в целом.

Авторы исследования протестировали статистическую модель, предполагающую, что частота нежных прикосновений влияет на удовлетворенность отношениями, по крайней мере частично, за счет повышения женской самооценки.

Ранее ученые назвали важный фактор прочных взаимоотношений, который часто упускают из виду.

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