Автоматическая станция «Луна-25» влетела в спутник Земли под углом 45°. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

«На фото видно, что новый кратер находится на внутреннем склоне более крупного кратера диаметром около 40 км. <...> посадочный блок «Луны-25» имел массу 1605 кг в заправленном виде. Аппарат до удара израсходовал часть топлива, и, по экспертным оценкам, его масса снизилась до 600–1000 кг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная скорость при ударе станции о Луну составила 1,7 км/с.

До этого сообщалось, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) намерена сохранить на Луне информацию о 275 языках Земли наряду со знаниями о другом культурном достоянии нашей планеты. Капсулу с данными поместят на борт японского автоматического модуля Hakuto-R частной японской компании Ispace.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».