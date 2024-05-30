Врач рассказала, как отличить межреберную невралгию от инфаркта

Межреберную невралгию можно отличить от инфаркта по локализации боли. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-кардиолог сети «Клиника Фомина» Ольга Перфильева.

Причина боли при межреберной невралгии — сдавливание или раздражение нервных корешков межреберных нервов с одной или двух сторон грудной клетки. Ее могут вызвать деформации позвоночника, в том числе из-за давних перенесенных травм, переохлаждение, острые воспалительные заболевания.

Симптомы межреберной невралгии легко спутать с инфарктом миокарда. Отличить боль при невралгии можно по ее точечному характеру (пациент способен найти и указать пальцем больное место), она может прекратиться или ослабнуть при замирании или задержке дыхания. Движения, дыхание, кашель могут усиливать боль. Распространяется она по направлению к ребрам и не проходит после приема нитроглицерина.

При инфаркте пациент будет показывать на место боли не пальцем, а ладонью или кулаком. Обычно боль локализуется в центре или левее грудной клетки, но четкого места может не быть. Ощущения могут распространяться на шею, нижнюю челюсть, область между лопатками. Симптомы сохраняются не менее 15 минут и могут включать рвоту, головокружение, одышку, бледность, холодный липкий пот. Боль при инфаркте нестерпимая и жгучая.

При инфаркте счет идет на минуты, поэтому при подозрении на него нужно как можно скорее попасть к врачу. В противном случае может произойти потеря большого участка сердечной мышцы.

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