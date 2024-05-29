Люди с аутизмом оказались уязвимы для неинфекционных болезней, выяснили ученые

Британские ученые из Кембриджского университета обнаружили связь между наличием расстройств аутистического спектра (РАС) и высокой уязвимостью к различным неинфекционным болезням у пациентов. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Autism (MolecAut).

РАС представляет собой состояние нервного развития, характеризующееся трудностями в социальном общении и взаимодействии, а также ограниченными и повторяющимися моделями поведения, интересов или деятельности. Текущие оценки показывают, что к 8 годам аутизм диагностируется у 2,8% детей.

Автор исследования решили сравнить долгосрочное здоровье организма людей с РАС и без него, принимая во внимание широкий спектр демографических переменных.

Участниками опроса стали 2305 человек старше 16 лет, у 1176 из которых был диагностирован аутизм.

Результаты показали, что нарушения физического здоровья во всех системах органов чаще встречались у людей с аутизмом. Эта разница сохранялась даже после учета возраста, пола, этнической принадлежности, страны проживания, уровня образования, индекса массы тела, курения и употребления алкоголя.

Оказалось, что пациенты с РАС в 2-3 раза чаще страдают от желудочно-кишечных, ревматических, неврологических и почечно-печеночных заболеваний по сравнению со здоровыми сверстниками.

По словам авторов работы, такая связь может быть обусловлена биологическими или генетическими факторами, а также социально-экономическими проблемами наряду с более низким качеством здравоохранения, доступным людям с аутизмом. Точные причины уязвимости пациентов с РАС к различным хроническим болезням предстоит установить в ходе будущих исследований.

Ранее ученые перечислили симптомы аутизма у девочек и женщин.