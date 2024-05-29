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Ученые впервые установили человеку черепной имплант с окном для мозга

STM: прозрачный имплант позволил собирать данные о мозге пациента новым способом

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Shutterstock

Американские ученые из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии и Калифорнийского технологического института впервые спроектировали и имплантировали человеку прозрачное окно в череп пациента. Исследование опубликовано в научном журнале Science Translational Medicine (STM).

Проницаемый черепной имплант позволил специалистам собрать данные визуализации мозга с высоким разрешением с помощью функциональной ультразвуковой визуализации.

Пациентом с прозрачным окном в голове стал 39-летний Джаред Хагер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения со скейтборда в 2019 году. Во время экстренной операции хирурги удалили мужчине половину черепа, оставив мозг закрытым лишь кожей и соединительной тканью.

Как показал эксперимент, прозрачная вставка позволила эффективно собирать данные о мозговой активности.

Испытаниям прозрачного черепного импланта предшествовали тесты на крысах, которым вживляли тонкие окна из полиметилметакрилата, напоминающего плексиглас.

По словам авторов разработки, в дополнение к лучшему мониторингу, новый метод может дать представление о последствиях черепно-мозговых травм и других неврологических состояниях. Это поможет собрать больше информации о том, как мозг контролирует когнитивные, сенсорные, двигательные и вегетативные функции.

Ранее ученые оценили перспективу операций по пересадке головы.

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