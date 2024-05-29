Врач рассказал, что делать при обнаружении рака

Больным раком нужно как можно скорее начать лечение, есть достаточно белка и избегать стресса. Об этом «ФедералПресс» рассказал онколог-проктолог Сергей Родимов.

При диагностировании рака нужно перейти на легко усваиваемую и содержащую высокое количество белка пищу. Также следует наладить режим сна и избегать стресса. Главное — как можно скорее обратиться к врачу для составления плана лечения. От диагностирования рака до начала терапии должно пройти не больше месяца. Онколог добавил, что не нужно принимать БАДы без консультации с врачом.

До этого ученым удалось удвоить продолжительность жизни людей с метастатическим раком кишечника. Комбинированное лечение (иммунная и химиотерапия) позволила больным прожить почти 20 месяцев вместо девяти. У 17% пациентов уменьшился размер опухоли, в то время как при обычном лечении это произошло лишь у 2% людей.

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