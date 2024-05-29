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Найден способ обратить вспять клеточное старение

JACC: здоровый образ жизни может обратиться вспять биологическое старение

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Depositphotos

Здоровое для сердца поведение помогает обратить вспять старение клеток. Это показало исследование, опубликованное в журнале JACC.

Активность различных генов в течение жизни может меняться. Отвечают за это метильные метки, особая химическая модификация ДНК. Характер метилирования используют для определения биологического возраста человека. В новом исследовании врачи с помощью опросника Life's Essential 8 оценили, как связаны метилирование ДНК и сердечно-сосудистое здоровье.

Life's Essential 8 — шкала для оценки сердечно-сосудистого риска от 0 до 100 баллов. Этот инструмент учитывает комбинацию из четырех поведенческих показателей (диета, физическая активность, количество часов ночного сна и статус курения) и четырех клинических показателей (индекс массы тела, уровни холестерина и сахара в крови, а также артериальное давление).

За участниками наблюдали в течение 11–14 лет. Каждые 13 баллов по шкале Life's Essential 8 снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 35%. Анализ показал, что на 20% этот результат был связан с метилированием ДНК, то есть факторы образа жизни влияли на активность генов. Для участников с более высоким генетическим риском вклад метилирования ДНК в здоровье сердца составил 40%.

Ученые подчеркнули, что о влиянии образа жизни на сердечно-сосудистое здоровье было давно известно. Новая работа показала, что активность генов может быть посредником между факторами риска и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее ученые нашли в кожуре апельсина полезные для сердца вещества.

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