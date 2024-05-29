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В США зависимые от метамфетамина могут получить деньги за сдачу мочи

KFF Health News: Калифорния заплатит зависимым от метамфетамина за воздержание

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Depositphotos

Штат Калифорния начнет выдавать деньги зависимым от метамфетамина за воздержание от его употребления. На эксперимент выделен 61 миллион долларов, сообщает KFF Health News.

По данным Департамента здравоохранения Калифорнии, с апреля 2023 года для участия в эксперименте было зарегистрировано 2700 пациентов. У всех была подтвержденная зависимость. Они смогут заработать до 599 долларов за год, для этого нужно сдавать анализ мочи на метамфетамин. За каждый образец без следов наркотика полагается сертификат в 10 долларов на первой неделе, 13 на второй и почти 27 — на третьей.

Количество летальных исходов из-за наркотиков в Калифорнии удвоилось в период с 2019 по 2023 год. Хотя смягчить зависимость могут медикаменты и психотерапия, штат уделяет много внимания финансовому стимулированию. Это связано с тем, что метамфетамин и другие подобные наркотики активируют систему вознаграждения в мозге. Поэтому денежная награда может быть эффективнее, чем посещение групповой терапии. Последняя доказала эффективность при лечении зависимости от алкоголя и опиатов.

Эксперты разработали систему, которая не позволяет людям фальсифицировать свои результаты. Например, в ванной комнате убрали краны, а в воду унитаза добавили синий краситель, чтобы пациенты не могли разбавить образцы мочи. Однако если у пациента найдут наркотики в организме, их не будут наказывать. Они могут прийти в другой день и сдать мочу еще раз.

«Мы не собираемся менять поведение людей, наказывая их за зависимость. Конечная цель — перевод участников на долгосрочное лечение», — отметил один из организаторов программы.

Ранее были названы болезни, которые можно лечить пересадкой кала.

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