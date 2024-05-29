В США зависимые от метамфетамина могут получить деньги за сдачу мочи

Штат Калифорния начнет выдавать деньги зависимым от метамфетамина за воздержание от его употребления. На эксперимент выделен 61 миллион долларов, сообщает KFF Health News.

По данным Департамента здравоохранения Калифорнии, с апреля 2023 года для участия в эксперименте было зарегистрировано 2700 пациентов. У всех была подтвержденная зависимость. Они смогут заработать до 599 долларов за год, для этого нужно сдавать анализ мочи на метамфетамин. За каждый образец без следов наркотика полагается сертификат в 10 долларов на первой неделе, 13 на второй и почти 27 — на третьей.

Количество летальных исходов из-за наркотиков в Калифорнии удвоилось в период с 2019 по 2023 год. Хотя смягчить зависимость могут медикаменты и психотерапия, штат уделяет много внимания финансовому стимулированию. Это связано с тем, что метамфетамин и другие подобные наркотики активируют систему вознаграждения в мозге. Поэтому денежная награда может быть эффективнее, чем посещение групповой терапии. Последняя доказала эффективность при лечении зависимости от алкоголя и опиатов.

Эксперты разработали систему, которая не позволяет людям фальсифицировать свои результаты. Например, в ванной комнате убрали краны, а в воду унитаза добавили синий краситель, чтобы пациенты не могли разбавить образцы мочи. Однако если у пациента найдут наркотики в организме, их не будут наказывать. Они могут прийти в другой день и сдать мочу еще раз.

«Мы не собираемся менять поведение людей, наказывая их за зависимость. Конечная цель — перевод участников на долгосрочное лечение», — отметил один из организаторов программы.

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