Загрязнение воздуха повышает риск рождения ребенка с низким весом, установили ученые

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили, что загрязнение воздуха твердыми частицами PM2,5 повышает риск рождения ребенка с низким весом. Низкий вес при рождении может стать причиной болезней сердца и диабета в дальнейшей жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of The Total Environment (STЕ).

Работа ученых представляет собой мета-анализ, основанный на результатах 84 ранее опубликованных исследований. В целом ученые проанализировали около 42 миллионов родов. Исследователи стремились выяснить, как проживание в районе с загрязненным воздухом влияет на здоровье беременных женщин и их детей.

Оказалось, что избыточное присутствие в воздухе мелкодисперсных твердых частиц PM2,5 (соединений тяжелых металлов, аэрозольных загрязнений, частиц минеральных солей, сажи, резины, песка и асфальта, а также пыльцы растений) коррелирует с высоким риском рождения ребенка с низкой массой тела. Ученые объяснили, что низкий вес при рождении может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем в дальнейшей жизни.

Ранее были названы бактерии, связанные с повышенным риском преждевременных родов.