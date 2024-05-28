Глава МАГАТЭ признал перезапуск Запорожской АЭС невозможным

Перезапуск Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в настоящее время невозможен. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым ситуации вокруг Запорожской АЭС, передает ТАСС.

28 мая в Калининграде стартовали переговоры Лихачева и Гросси.

Гросси сообщил, что на встрече с российской делегацией удалось достичь общего понимания по тем требующимся мерам, которые нужно принять дальше по укреплению ЗАЭС, обменялись мнениями по дальнейшим шагам, а также обсудили возможность перезапуска станции, которая сейчас представляется невозможной.

Запорожская АЭС — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Она является крупнейшей атомной электростанции в Европе и девятой по величине в мире.

Ранее Гросси сообщал о приостановке переговоров МАГАТЭ и Ирана по вопросам, связанным с ядерной программой исламской республики.