Названы гигиенические процедуры, связанные с раком яичников

Спринцевание и использование талька для интимной гигиены связано с повышенным риском рака яичников. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Oncology (JCO).

Ученые проанализировали данные 50 тысяч женщин, сестры которых страдали раком молочной железы. Данные о них собирали в течение более чем десяти лет. Спринцевание и использование талька для интимной гигиены было связано с повышенным риском рака яичников, но не матки или молочной железы.

Связь между изученными гигиеническими процедурами и риском развития рака была убедительной и сохранялась при учете других факторов. Однако авторы работы подчеркнули, что влияние талька и спринцевания может быть не прямым, а опосредованным. Для выяснения механизма связи нужны дальнейшие исследования.

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