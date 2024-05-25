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Названы гигиенические процедуры, связанные с раком яичников

JCO: спринцевание и нанесение талька на интимную зону связали с раком яичников

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Anatomy of the Human Body/Wikidedia

Спринцевание и использование талька для интимной гигиены связано с повышенным риском рака яичников. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Oncology (JCO).

Ученые проанализировали данные 50 тысяч женщин, сестры которых страдали раком молочной железы. Данные о них собирали в течение более чем десяти лет. Спринцевание и использование талька для интимной гигиены было связано с повышенным риском рака яичников, но не матки или молочной железы.

Связь между изученными гигиеническими процедурами и риском развития рака была убедительной и сохранялась при учете других факторов. Однако авторы работы подчеркнули, что влияние талька и спринцевания может быть не прямым, а опосредованным. Для выяснения механизма связи нужны дальнейшие исследования.

До этого в Великобритании начались продажи домашнего теста-тампона для проверки на вирус, вызывающий рак шейки матки.

Ранее из ОМС были исключены два препарата от рака, не имеющие аналогов.

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