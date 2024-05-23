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Пролетевший над Ставропольским краем НЛО оказался спутником Starlink

Пролетевший над югом России неопознанный объект оказался спутником Starlink

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Небесный объект, который заметили над южными регионами России, предположительно, был спутником Starlink-2653 Илона Маска. Об этом говорится в Telegram-канале объединения астрономов AstroAlert из Архыза.

Накануне Telegram-канал «Сочи News» сообщил, что загадочный огненный объект пронесся над Краснодарским краем, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией и Калмыкией. Изначально предполагали, что инцидент мог быть связан со сгоранием космического мусора, двигавшегося на невысокой скорости.

Неопознанный летающий объект начал распадаться вблизи Ставрополя, а затем наблюдалась серия фрагментаций над Элистой.

«Найден виновник небесного шоу. Это, скорее всего, Starlink-2653 (№48665 по общему каталогу космических аппаратов)», — написали в AstroAlert.

После России спутник пролетел через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря. Согласно прогнозам, спутник должен был упасть 22 мая в 21.52 мск, но его падение произошло на час раньше.

Ранее в Турции очевидцы заметили скопление НЛО после землетрясения.

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