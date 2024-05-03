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Ученые назвали возраст, в котором женщинам критически важно заниматься физкультурой

PLOSMed: женщины получают максимальную пользу от тренировок в возрасте 40-50 лет

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Shutterstock

Австралийские ученые из Сиднейского университета выяснили, что женщинам критически важно заниматься физическими упражнениями в среднем возрасте от 40 до 50 лет. Тренировки в этот период могут принести значительную пользу для здоровья и омолодить организм, даже если люди годами не уделяли внимания физкультуре до этого момента. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Medicine (PLOSMed).

Выводы специалистов основаны на результатах проекта, в котором приняли участие более 11 тыс. жительниц Австралии. Они посвящали тренировкам не менее 150 минут в неделю.

«Наши результаты показывают, что для поддержания хорошего качества жизни, связанного с физическим здоровьем, упражнения в возрасте от 40 до 50 лет компенсируют отсутствие активности в предыдущие годы», — говорится в исследовании.

Согласно результатам физических тестов, благодаря тренировкам женщины среднего возраста добились почти таких же показателей тонуса организма, как и их сверстницы, регулярно занимавшиеся спортом до 50 лет. Индекс здоровья участниц исследования был на три процентных пункта выше, чем у ровесниц, не занимавшихся физкультурой.

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