Россиянам рассказали, кто подвержен развитию рака кожи

Солнечные ожоги в истории болезни — повод обратиться к онкодерматологу для осмотра родинок. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач Андрей Пылев.

Люди со светлой кожей и большим количеством пигментных (окрашенных) образований, склонные к получению солнечных ожогов, чаще заболевают раком кожи. Также риск повышен у тех, чьи ближайшие родственники или родители страдали от рака кожи.

Пациентам из группы риска следует более пристально следить за своим организмом, при наличии большого количества родинок — регулярно показываться онкодерматологу для осмотра. Его проводят не только невооруженным глазом, но и с помощью оптического дерматоскопа — устройства, которое показывает невус с большим увеличением. Также есть возможность составить цифровую карту родинок, по которой затем можно определить следить за состоянием образований в динамике.

До этого врач рассказал, что увеличенные лимфоузлы, потеря веса, ночная потливость и несбиваемая температура могут быть признаками лимфомы.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут перерождаться в рак.