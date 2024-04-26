Ночная потливость может быть признаком лимфомы

Ночная потливость и постоянно повышенная температура тела могут быть признаками лимфомы. Об этом «Ленте.ру» рассказал онколог Руслан Басанов из онкологического центра Sofia АО «Медицина».

Чаще всего лимфомой болеют молодые люди в возрасте 16-34 лет, отметил врач. Поставить диагноз можно лишь на основе результатов лабораторного и ультразвукового исследования. Симптомами лимфомы могут быть увеличение лимфатических узлов, ночная потливость, слабость, необоснованная потеря веса и несбиваемая температура, иногда — сильный кожный зуд. При прогрессировании рака могут появиться головная боль, проблемы со зрением и дыхательной системой (если затронута центральная нервная система).

Тревожный признак — увеличение лимфоузлов одной зоны в виде грозди. При этом они становятся малоподвижными, словно спаянными с кожей, отметил врач.

Лимфомы делят на две группы — ходжкинские и неходжкинские, добавил врач. Первый тип легче поддается лечению, второй имеет более агрессивный характер.

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