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Врач рассказала, грозит ли России малярия

Врач Малышева: малярийных комаров в России уничтожают превентивно

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Jim Gathany./Wikimedia Commons

Риск того, что в России появятся малярийные комары, минимален. Об этом в эфире передачи «Жить здорово!» рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

Состояние водоемов в России отслеживают специалисты, и при обнаружении в них малярийных комаров, насекомых уничтожают до того, как они могут встретиться с человеком, поэтому риска эпидемии малярии в России нет. Объяснила Малышева.

Однако при путешествиях в страны Африки нужно соблюдать меры предосторожности и заранее ознакомиться с профилактическими действиями. Обычно их можно найти на сайте посольства страны. Обычно рекомендуется за две недели начать принимать противомалярийные препараты, продолжать их пить во время отпуска и еще две недели после возвращения домой, отметил иммунолог Андрей Продеус.

Малярия поражает печень, почки, глаза и мозг. Сначала малярийный плазмодий попадает в печень, потом в эритроциты (красные клетки крови, которые переносят кислород) и начинает их разрушать. Противомалярийные препараты уничтожают пораженные эритроциты, но сохраняют здоровые клетки крови, объяснил врач.

Ранее эколог Федоров заявил, что затопленным Курганской и Оренбургской областям угрожает малярия.

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