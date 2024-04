Ученые выяснили, что потепление Арктики смягчает пылевые бури в Азии

Американские ученые из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук обнаружили, что повышение средних температур в Арктике снижает силу пылевых бурь в Индии, на побережье Персидского залива и на большей части Ближнего Востока. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам специалистов, быстрое потепление на Северном полюсе дестабилизирует реактивные воздушные течения, меняет траектории штормов и сам характер ветра над основными источниками пыли в Азии — Аравийским полуостровом и пустыней Тар между Индией и Пакистаном.

«Местное землепользование, быстрая урбанизация и индустриализация, безусловно, способствуют повышению уровня пыли в Западной и Южной Азии. Но мы пришли к выводу, что изменение циркуляции в атмосфере в связи с потеплением становится доминирующей силой в этом процессе», — отметил ведущий автор исследования, профессор Майкл МакЭлрой.

Как показало моделирование, полное прекращение парниковых выбросов и охлаждение Земли окажет худший эффект для Азии — пылевые бури здесь возобновятся с новой силой.

Ученые отметили, что для защиты от пыли странам нужно бороться с опустыниванием, восстанавливать леса и управлять ирригацией.

Ранее исследователи выяснили, что пересохшее Аральское море стало главным источником пылевых бурь в Центральной Азии.