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Ученые нашли в горах Колумбии окаменелости гигантских черепах

PEAPA: в Андах выкопали останки полутораметровых черепах возрастом 57 млн лет

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Universitaet Tubingen

Международная группа палеонтологов из Колумбии и США обнаружили окаменелости огромных черепах в ходе раскопок в колумбийских Андах. Исследование опубликовано в научном журнале Publicación Electrónica de la Asociación Paleontológica Argentina (PEAPA).

По словам специалистов, открытые останки принадлежали вымершему виду рептилий Puentemys mushaisaensis. Эти животные достигали 1,5 метра в длину.

По словам ученых, находка стала беспрецедентной для Андского региона, поскольку все предыдущие окаменелости Puentemys mushaisaensis обнаруживали в сотнях километров от гор, вблизи Карибского моря.

«Обнаружение их в 500 километрах от моря позволяет нам реконструировать и понять, какими были ландшафты на севере Южной Америки в эпохи палеоцена и эоцена, когда Андский регион представлял собой низкогорный хребет с взаимосвязанными озерами», — отметил палеонтолог Эдвин Кадена, возглавлявший исследование.

Специалисты отметили, что Puentemys mushaisaensis обитали во время первой геологической эры после вымирания динозавров.

Ранее ученые обнаружили отлично сохранившийся скелет 10-метрового предка белой акулы.

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